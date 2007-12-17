За хабарництво затримано податківця

Харків. 17 грудня. УНІАН. У Харківській області викрито працівника податкової міліції Державної податкової інспекції, який вимагав та отримав 1,5 тис. грн. хабара від директора відкритого акціонерного товариства за непроведення перевірки фінансово-господарської діяльності зазначеного товариства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, правопорушника затримано. Проводяться заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2. ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).