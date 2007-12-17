За хабарництво затримано податківця
08:00, 17 грудня 2007Харьків
0
Прокуратура порушила кримінальну справу
Харків. 17 грудня. УНІАН. У Харківській області викрито працівника податкової міліції Державної податкової інспекції, який вимагав та отримав 1,5 тис. грн. хабара від директора відкритого акціонерного товариства за непроведення перевірки фінансово-господарської діяльності зазначеного товариства.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, правопорушника затримано. Проводяться заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2. ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter