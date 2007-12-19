Новий рік Харків зустріне без Добкіна

Харків. 19 грудня. УНІАН. Участі в зустрічі Нового року на площі Свободи мер Михайло Добкін брати не буде. У цей час міський голова буде у відпустці.

"Річ у тім, що я не зміг відпочити цього року, і єдина можливість це зробити - на січневі свята. Цього року у нас заплановано 9 ялинок у всіх районах міста, свято в Палаці спорту і головна ялинка на площі, яка запалить вогні 26 грудня", – зазначив Михайло Добкін в інтерв`ю агенції «SQ».

Минулого року Михайло Маркович у новорічну ніч на площу також не приходив.