Аваков розпочав «реальний» наступ на Добкіна і міську раду

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ підписав і направив на ім’я голови Верховної ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА документи про призначення позачергових виборів Харківського міського голови та міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, інформація про це розміщена на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації.

За словами керівника області, текст представлення налічує 12 листів і кілька додатків. А.АВАКОВ також поінформував, що в Харкові працюватиме спеціальна слідча комісія Верховної ради, яка вивчить діяльність керівництва міста і міськради.

Що стосується кандидатури на посаду міського голови, у разі перевиборів мера Харкова, то в даній ситуації найбільше підходящим для цієї посади керівник області вважає Олександра ФЕЛЬДМАНА (народний депутат України від Блоку Юлії ТИМОШЕНКО – УНІАН).

«При всіх обставинах і при широкому спектрі кандидатур від демократичного співтовариства в сьогоднішній ситуації найбільші шанси принести користь харків’янам має Олександр ФЕЛЬДМАН, - наводить точку зору А.АВАКОВА сайд ОДА.

Як повідомляв УНІАН, у прогнозах політологів, у разі проведення дострокових місцевих виборів у Харкові, а також у пресі, раніше кандидатурами на посаду мера називалися, зокрема, О.ФЕЛЬДМАН, лідер громадської організації «Харків’янин» Владислав ПРОТАС, радник губернатора Олександр ПРОТАС, колишній мер Харкова Володимир ШУМІЛКІН, голова Харківської облради Василь САЛИГІН, голова обласної організації Народного руху України Анатолій СЕМЕНЧЕНКО, перший секретар обкому КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА.