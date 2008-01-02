Міськрада виділяє 895 млн. грн. на реалізацію міських програм

Харків. 2 січня. УНІАН. На сесії міської ради, яка відбулася напередодні нового року, депутати затвердили кошториси витрат на виконання міських програм на 2008 рік.

За даними прес-служби міськради, на реалізацію головних програм виділяються такі суми:

«Обдарована молодь» - 1677 тис. грн.

«Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти м. Харкова на 2007-2010 роки» - 16429,1 тис. грн.

Програма інформатизації міста Харкова на 2008 рік - 12000 тис. грн.

«Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 роки» - 171400 грн.

«Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Харкові» - 2699200 грн.

«Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності в м. Харкові на 2007-2012 роки» - 448000 грн.

«Програма розвитку і реформування ЖКГ м. Харкова на 2003 – 2010 роки» - 167757500 грн.

«Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008 – 2010 роки» - 151000 грн.

«Корпоративна мережа міських масових бібліотек на 2007-2008 роки» - 65 тис. грн.

«Міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки» - 3638, 4 тис. грн.

«Оновлення та розвиток Харківського зоопарку на період 2007-2008 роки» - 6002, 8 тис. грн.

«Молодь Харкова» - 405500 грн.

«Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки» - 4819, 6 тис. грн.

«Програма взаємодії міської ради з об’єднаннями громадян м. Харкова на 2008 рік» - 200 тис. грн.

«Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2007-2010 роки» - 32122,3 тис. грн.

«Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007- 2010 роки» - 5 млн. грн.

«Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008 – 2015 роки» - 35468800 грн.

Всього наступного року працюватиме 26 програм різної спрямованості, на що в бюджеті передбачено близько 895 млн. грн.