Росіянин не зміг ввезти в Україну набої

Харків. 9 січня. УНІАН. Харківські прикордонники вилучили у громадянина Росії 100 набоїв 6,5 мм калібру для нарізної вогнепальної зброї.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, набої були виявлені під час перетину кордону в пункту пропуску «Гоптівка» - контрабандний вантаж 47-річний водій переховував у «бардачку» автомобіля ГАЗ-2217 російської реєстрації.

Мету ввезення набоїв встановлюють слідчі органи.

За даними прес-секретаря, в 2007 році харківські прикордонники вилучили на державному кодоні понад 900 різних боєприпасів.