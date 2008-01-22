Губернатор поклав квіти до монументу Незалежності та пам`ятника Шевченку

Харків. 22 січня. УНІАН. Сьогодні з нагоди Дня Соборності України у Харкові відбулося урочисте покладення квітів до монументу Незалежності та пам`ятника Шевченку.

У заходах взяв участь голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, його заступники, а також представники громадських і політичних організацій, духовенство.

З боку влади Харкова в урочистій церемонії покладання квітів взяв участь перший заступник міського голови Олександр КРИВЦОВ, інші керівники міста.

Про це повідомляють прес-служби облдержадміністрації та міськради.