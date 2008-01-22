Губернатор поклав квіти до монументу Незалежності та пам`ятника Шевченку
12:13, 22 січня 2008Харьків
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Від влади Харкова квіти поклав Кривцов
Харків. 22 січня. УНІАН. Сьогодні з нагоди Дня Соборності України у Харкові відбулося урочисте покладення квітів до монументу Незалежності та пам`ятника Шевченку.
У заходах взяв участь голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, його заступники, а також представники громадських і політичних організацій, духовенство.
З боку влади Харкова в урочистій церемонії покладання квітів взяв участь перший заступник міського голови Олександр КРИВЦОВ, інші керівники міста.
Про це повідомляють прес-служби облдержадміністрації та міськради.
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