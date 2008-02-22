Прикордонники затримали 2 в’єтнамців

Харків. 22 лютого. УНІАН. Харківські прикордонники 21 лютого біля с.Алісівка (Дергачівський р-н Харківської обл.) затримали двох громадян В`єтнаму, які намагалися незаконно перетнути кордон з Росією.

Як повідомив агенції "SQ" прес-секретар Харківського прикордонного загону Дмитро Горкольцев, чоловік (1956 р.н.) і жінка (1975 р.н.) намагалися потрапити на територію Росії поза пунктами пропуску, але були затримані правоохоронцями за 5 м від державного кордону.