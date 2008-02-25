Голодуючих машиністів метро госпіталізовано

Харків. 25 лютого. УНІАН. Сьогодні всі шість машиністів Держпідприємства «Харківський метрополітен», які брали участь в акції протесту проти дій усуненого наказом Міністра транспорту України начальника метрополітену Сергія МУСЄЄВА, госпіталізовані в обласну клінічну лікарню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської облдержадміністрації.

За словами головного лікаря лікарні Миколи БЕРЕЗКИ, стан здоров`я всіх госпіталізованих викликає побоювання у лікарів: відкриття виразкової хвороби, загострення хронічних захворювань, порушення серцевого ритму – перші результати п`яти днів голодування.

Водночас, голова Харківської організації Вільної профспілки залізничників України Володимир ДЕМИДЕНКО підкреслив, що намети на площі Свободи знелюдніли лише на деякий час – вже завтра своїх колег готові змінити приблизно 150 машиністів Московського і Салтівського депо.