Світло зникає у багатьох випадках. Куди звертатися, якщо у пітьму поринув увесь будинок, - читайте у матеріалі від УНІАН.

На сьогодні світло може зникати без попередження лише у разі надзвичайних ситуацій, наприклад, стихійних лих чи ударів ворога по критичній інфраструктурі. В інших випадках, зокрема заборгованості, споживачів заздалегідь попереджають.

Скільки можна сидіти без світла загалом залежить від причини знеструмлення. Електроенергія може бути в будинку не більше 24 годин поспіль, в деяких випадках допускається навіть 72-годинна "пауза". У форс-мажорних обставинах громадянам краще запастися терпінням.

Що робити при відключенні електрики

Якщо у вашому будинку раптово зникла електроенергія, переконайтеся, що це відключення не спровоковано неполадками домашньої електромережі. Запитайте у сусідів, чи є у них світло, пошукайте інші ознаки, що підтверджують відключення електроенергії по всій вулиці, наприклад, чи горять ліхтарі чи вікна в будинках навпроти.

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Підходити до оголених дротів менш ніж на 6 метрів, тим більше торкатися їх руками, або торкатися дерев і гілок, що впали на лінію - такі дії не можна вчиняти у разі відключення електрики.

Якщо відключили світло у всьому будинку, перевірте, чи працює в будинку лічильник. Якщо запобіжники включені, сам лічильник працює, але світла немає – дізнайтеся, чи працює освітлення у під'їзді.

Якщо світла немає у всьому будинку або тільки у вашій квартирі звертайтеся до компанії, що управляє, або ОСББ для виклику електрика.

Якщо відключили світло у приватному будинку, перевірте автоматичні вимикачі біля лічильника. Можливо, ваша домашня мережа просто перевантажена. Якщо лічильник увімкнено, а світла все одно немає, тоді є велика ймовірність пошкодження кабелю або "обриву нуля" (зник контакт нульового дроту).

Наберіть місцевий РЕМ (номер телефону вказаний на платіжці), дізнайтеся про причини та терміни ремонту. Також можна дзвонити на гарячу лінію свого обленерго.

Норми аварійного відключення електроенергії

Світло можуть відключати також у разі проблем з електроустановками споживачів, що загрожують аварією, пожежею та створенням загрози життю, або ж заборгованістю за послуги. При цьому споживачів попереджають про припинення постачання електроенергії за 5 днів до вимкнення. У деяких випадках громадяни попереджають за 10 днів.

Споживач отримує письмове повідомлення (попередження) із зазначеними ПІБ, підписом відповідальної особи, для боржників зазначається ще й сума боргу.

Аварійне відключення електроенергії – тимчасове. Тоді споживачів інформують про НП через ЗМІ протягом п'яти днів після аварії.

Раніше УНІАН писав, як почистити батареї опалення від пилу.

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