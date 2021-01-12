"Щедрик, щедрик" - це українська різдвяна пісня, яка отримала всесвітню популярність в музичній обробці Миколи Леонтовича.
Історія створення Щедрика
Пісня "Щедрик" належить до українського фольклору. Український композитор Микола Леонтович працював над редакцією народної пісні багато років. Перший варіант обробки він представив в 1901 році і з того часу регулярно писав нові редакції. Фінальний п'ятий варіант виконання Леонтович випустив в 1919 році. У 1916 році пісню вперше виконав хор Київського національного університету. "Щедрик" приніс Леонтовичу світову славу і популярність. У 1922 щедрівка була виконана хором Олександра Кошиця в Нью-Йорку, після чого стала швидко поширюватися по всіх континентах.
У 1936 році американський композитор українського походження Петро Вільговський представив англомовний варіант пісні Carol of the Bells. Цей текст щедрівки зараз відомий у всіх англомовних країнах. Пісню Carol of the Bells можна почути в таких фільмах, як "Гаррі Поттер" і "Один вдома", а також у багатьох мультсеріалах. Carol of the Bells співають на Різдво багато американських сімей.
Текст пісні
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару, -
Там овечки покотилися,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей,
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Щедрик, щедрик - відео виступів
Виконання Тіни Кароль з дитячим хором
Хор імені Верьовки
Хорове виконання англійської версії Carol of The Bells
Виконання пісні дитячим хором "Радість"
Литовський хор Bel Canto Choir
Гурт THE HARDKISS - виконання Юлії Саніної
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