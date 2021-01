Ця різдвяна пісня відома у всьому світі.

"Щедрик, щедрик" - це українська різдвяна пісня, яка отримала всесвітню популярність в музичній обробці Миколи Леонтовича.

Історія створення Щедрика

Пісня "Щедрик" належить до українського фольклору. Український композитор Микола Леонтович працював над редакцією народної пісні багато років. Перший варіант обробки він представив в 1901 році і з того часу регулярно писав нові редакції. Фінальний п'ятий варіант виконання Леонтович випустив в 1919 році. У 1916 році пісню вперше виконав хор Київського національного університету. "Щедрик" приніс Леонтовичу світову славу і популярність. У 1922 щедрівка була виконана хором Олександра Кошиця в Нью-Йорку, після чого стала швидко поширюватися по всіх континентах.

У 1936 році американський композитор українського походження Петро Вільговський представив англомовний варіант пісні Carol of the Bells. Цей текст щедрівки зараз відомий у всіх англомовних країнах. Пісню Carol of the Bells можна почути в таких фільмах, як "Гаррі Поттер" і "Один вдома", а також у багатьох мультсеріалах. Carol of the Bells співають на Різдво багато американських сімей.

Текст пісні

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару, -

Там овечки покотилися,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей,

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Щедрик, щедрик - відео виступів

Виконання Тіни Кароль з дитячим хором

Хор імені Верьовки

Хорове виконання англійської версії Carol of The Bells

Виконання пісні дитячим хором "Радість"

Литовський хор Bel Canto Choir

Гурт THE HARDKISS - виконання Юлії Саніної

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова