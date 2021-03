Букмекери вже активно дають свої прогнози щодо ймовірних фаворитів конкурсу.

Підготовка до міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 - у самому розпалі. Країни представляють композиції, з якими будуть підкорювати Європу.

Грузія на Євробаченні 2021

Грузія представила пісню для Євробачення 2021. Виконавець Торніке Кіпіані виступить на конкурсі з композицією You.

Балада співака вийшла багатожанровою - вона поєднує і рок, й поп, і блюз. У мережі думки з приводу пісні Кіпіані розділилися: одні вважають, що вона чудово підходить для Євробачення, інші визнали композицію не надто сильною для такого прекрасного голосу, а треті оцінили лише відео.

Євробачення 2021: Мальта

Крім того, свою роботу для найвідомішого музичного конкурсу показала Мальта. Дестіні Чукуньєре представить країну з композицією Je Me Casse.

Зазначимо, що дівчина повністю змінила стиль свого виконання. Пісня вийшла дуже стильною і запальною.

Азербайджан на Євробаченні 2021

Представниця Азербайджану на пісенному конкурсі Ефенді презентувала пісню Mata Hari й кліп на неї. У новій відеороботі виконавиця постала в образі Мата Харі.

Євробачення 2021: свіжі прогнози букмекерів

Згідно з прогнозами букмекерів, лідерство серед фаворитів Євробачення 2021 у Швейцарії. Співак албанського походження Gjon's Tears виступить з піснею Tout l'univers.

На другому місці опинилася Мальта. Третю сходинку посідає Болгарія, яку представить співачка Вікторія з піснею Growing Up is Getting Old.

Україні букмекери прогнозують лише 19-е місце. Нагадаємо, нашу країну представить гурт Go_A з піснею "Шум".

