Протягом останніх 50 років вважалося, що саме Пол Маккартні є ініціатором розпаду "бітлів".

Пол Маккартні заявив, що ідея припинити існування групи The Beatles належить легенді "ліверпульської четвірки" - Джону Леннону.

Про це Маккартні сказав в інтерв'ю BBC. Видання зазначає, що протягом останніх 50 років вважалося, що саме Маккартні є ініціатором розвалу "бітлів".

"Я не підбурював розкол. Це був наш Джонні... Він якось зайшов до кімнати й сказав: "Я йду з "Бітлз". І додав: "Якось це зворушливо, схоже на розлучення"", - розповів Маккартні.

Маккартні вважає, що якби Леннон не пішов, то The Beatles, можливо, грали б і далі.

"Джон почав нове життя з Йоко, і він хотів... просто полежати тиждень у ліжку в Амстердамі, щоб поборотися за мир. З цим не посперечаєшся", - згадав Маккартні про "лежачий протест" Джона та Йоко проти війни у В'єтнамі.

Музикант також зізнався, що той період для нього був одним із найважчих. "Група була моїм життям. Я думав, що ми робимо досить гарні речі: Abbey Road, Let It Be. Я хотів продовжувати", - сказав Маккартні.

Він також розповів, що рішення Леннона збіглося з конфліктом між Маккартні та новим менеджером групи Алленом Кляйном, який стверджував, що "бітли" не можуть розійтися, бо йому потрібен час, щоб залагодити фінансові справи і звести кінці з кінцями.

"Протягом кількох місяців нам доводилося прикидатися перед аудиторією. Це було дивно, тому що ми всі знали, що це кінець The Beatles. Але ми не могли просто так піти", - пригадав Маккартні.

Також він побоювався, що Кляйн присвоїть собі авторські права на твори групи, тож подав до суду на інших учасників The Beatles.

"Я мав боротися, єдиний спосіб це зробити - подати в суд на своїх колег по групі, тому що вони були готові довіритися Кляйну", - заявив Маккартні й додав, що згодом учасники подякували йому за позови.

"Але розкол спровокував не я", - наполягає Пол Маккартні.

Група The Beatles: що відомо

The Beatles - британський біт-рок-гурт, створений в 1960 році в Ліверпулі. Є одним із найуспішніших музичних гуртів із комерційної точки зору в історії попмузики.

До першого складу "бітлів" входили: Джон Леннон (вокал, ритм-гітара), Пол Маккартні (вокал, ритм-гітара), Джордж Гаррісон (вокал, соло-гітара), Стюарт Саткліфф (бас-гітара) і Піт Бест (ударні). У 1961 році Саткліфф залишив гурт, і місце бас-гітариста зайняв Маккартні. Згодом Беста замінив барабанщик Рінго Старр.

Упродовж 1983-1984 років на честь кожного з учасників "ліверпульської четвірки" назвали малі планети - 4147 Леннон, 4148 Маккартні, 4149 Харрісон, 4150 Старр, а 1998 року на честь усього гурту назвали малу планету 8749 Бітлз.

У 2015 році до 50-річчя від дня, коли The Beatles відіграли свій останній концерт у Ліверпулі, відбулося відкриття пам'ятника знаменитій "Ліверпульській четвірці".

Бронзові скульптури музикантів створені в натуральний зріст і важать 1,2 тонни. Скульптурна композиція виконана за фотографією The Beatles 1963 року.

У 1988 році група була прийнята в Зал слави рок-н-ролу. У списку журналу Rolling Stone "500 кращих пісень усіх часів і народів" найбільше пісень The Beatles - 23.

Автор: Олександр Топчій