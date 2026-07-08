Вийшов трейлер 'Дня народження' з Віллемом Дефо: коли фільм вийде в Україні

В український прокат стрічка вийде 20 серпня 2026 року.

Вийшов український трейлер драми "День народження" (The Birthday Party) з Віллемом Дефо ("Остання спокуса Христа", "Плаксій", "Англійський пацієнт", "Тінь вампіра", "Людина-павук", "Антихрист", "Маяк", "Варяг", "Бідолашні створіння", "Носферату").

Події фільму розгортаються на приватному острові, на закритій вечірці в дусі "Хрещеного батька": поважні гості, сповнені власних намірів, прибули сюди на святкування дня народження доньки могутнього магната Маркоса Тімолеона. Але за маскою турботливого батька ховається тиран, який розпланував майбутнє єдиної спадкоємиці без її відома. Однак цього ж дня його донька має повідомити новину, здатну підірвати його владу, і перетворити ідилічний острів на арену жорстокого сімейного протистояння.

Власне, цього мільярдера і зігравв Дефо, тоді як роль його доньки Софії виконала Вік Кармен Зонне, відома за номінованою на "Оскар" стрічкою "Дівчина з голкою". Її співпрацю з Дефо видання Cineuropa описало як "чудовий дует батька та доньки".

Відео дня

Також до акторського складу фільму потрапили Джо Коул (серіала "Гострі картузи", "Банди Лондона") і Емма Суарес ("Джульєтта", "Доньки Абріль").

Стрічка іспанського режисера Міґеля Анхеля Хіменеса заснована на романі "Вечірка з нагоди Дня народження" грецького письменника Паноса Карнезіса. У центрі сюжету книги – вигаданий персонаж, який, утім, має багато спільного з реальною людиною – одним із головних мільярдерів минулого століття Арістотелем Онассісом, що понад 15 років мав стосунки з оперною дівою Марією Каллас.

Світова прем'єра фільму відбулась на Міжнародному кінофестивалі в Локарно – одній із найстаріших та найпрестижніших європейських кіноподій.

У рецензії газети The Guardian "День народження" назвали "сильним, упевненим фільмом", а профільне видання Screen International описало стрічку як "захопливу історію".

Як повідомила пресслужба кінокомпанії "Артхаус Трафік", в український прокат стрічка вийде 20 серпня 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: