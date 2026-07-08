Режисерка фестивального хіта 'Як там Катя?' готує новий фільм: про що він буде

Проєкт фільму "Відбій повітряної тривоги" представлять на Міжнародному кінофестивалі у Венеції.

Українська режисерка Крістіна Тинькевич, відома за відзначеною багатьма нагородами дебютною драмою "Як там Катя?" (How Is Katia?), готує свій другий повнометражний фільм.

Як повідомили в команді режисерки, її новий ігровий проєкт "Відбій повітряної тривоги" (All Clear) увійшов до офіційного відбору Venice Gap-Financing Market 2026 Венеційського міжнародного кінофестивалю восени цього року. Це одна з найважливіших міжнародних індустрійних платформ для кінопроєктів, що перебувають на фінальному етапі пошуку фінансування та міжнародних партнерів.

Події фільму розгортаються в Києві навесні 2022 року. У центрі сюжету – молода пара, чиї плани на спільне майбутнє руйнує початок повномасштабної війни. На тлі міста, яке вчиться жити між повітряними тривогами, волонтерством і щоденною невизначеністю, стрічка досліджує, як війна непомітно змінює близькість між людьми, їхні рішення та уявлення про дім.

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Стрічка є міжнародною копродукцією України, Німеччини та Люксембургу.

Нагадаємо, соціальна драма "Як там Катя?" Крістіни Тинькевич, прем'єра якої відбулася в серпні 2022 року на Міжнародному кінофестивалі у Локарно, отримала високі оцінки від критиків та глядачів, а також низку престижних нагород.

Зокрема, у Локарно стрічка взяла дві нагороди – спеціальний приз журі та за найкращу жіночу роль для Анастасії Карпенко. Згодом фільм переміг в національному повнометражному конкурсі 52-го КМКФ "Молодість".

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