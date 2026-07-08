Стало відомо, коли в Україні вийде новий фільм Мартіна Макдони (трейлер)

Українські кіномани зможуть подивитися кримінальну чорну комедію "Дикий кінь номер дев'ять" з 5 листопада 2026 року.

Вийшов український трейлер кримінальної чорної комедії "Дикий кінь номер дев'ять" (Wild Horse Nine) від вже культового ірландського режисера-драматурга Мартіна Макдони ("Залягти на дно в Брюгге", "Сім психопатів", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", "Банші Інішерина").

Події фільму відбуваються незадовго до чилійського перевороту 1973 року. Опальні агенти ЦРУ Кріс та Лі отримують завдання від керівника їхнього бюро Ем-Джея відправитися з Сантьяго на острів Пасхи. Серед знаментих статуй острова, давні напарники борються зі своїм темним минулим та сучасними змовами, тоді як несподіваний зв'язок Кріса з парою бунтівних студенток загрожує зіпсувати для усіх причетних цю райську подорож.

Головні ролі у стрічці зіграли оскароносні Джон Малкович ("Імперія Сонця", "Небезпечні зв'язки", "Бути Джоном Малковичем", "Тінь вампіра", "Підміна") і Сем Роквелл ("Ангели Чарлі", "Залізна людина 2", "Сім психопатів", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", "Кролик Джоджо", "Як вони біжать").

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Також у фільмі задіяні відзначені багатьма престижними нагородами Стів Бушемі ("Скажені пси", "Кримінальне чтиво", "Фарго", "Великий Лебовські"), Паркер Поузі ("Передмістя", "Усі страхи Бо", "Закони привабливості", серіал "Білий лотос") та Том Вейтс ("Дракула", "Ніч на Землі", "Імаджинаріум Доктора Парнаса", "Сім психопатів", "Батько Мати Сестра Брат").

Як і у випадку зі своїми попередніми фільмами, Макдона зняв стрічку "Дикий кінь номер дев'ять" за власним сценарієм.

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 5 листопада 2026 року.

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