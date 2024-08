В український прокат фільм вийде 12 грудня 2024 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила перший трейлер анімаційного фентезі фільму "Володар перснів: Війна рогіримів" (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), події якого розгортаються за 183 роки до подій оригінальної трилогії фільмів.

Сюжет розповідає про долю Дому Гельма Молоторукого, легендарного короля Рогану. На нього несподівано нападає Вулф – кмітливий і безжальний володар Дунланду, що прагне помститися за смерть свого батька. Він змушує Гельма і його людей вступити у ризикований останній бій у стародавній фортеці Горнбурґ, яка згодом стане відомою як Гельмовий Яр. Опинившись у безвихідному становищі, Гера, дочка Гельма, повинна зібратися з духом, щоб очолити опір проти смертоносного ворога, який жадає їхнього цілковитого винищення.

Режисером фільму виступив японський художник-мультиплікатор Кенджі Каміяма ("Хранитель Священного Духу", "Той, хто біжить по лезу: Чорний лотос").

В оригіналі головних героїв озвучили Браян Кокс, Ґая Вайс, Люк Паскуаліно, Міранда Отто, Лоррейн Ешборн та інші.

В український прокат фільм вийде 12 грудня 2024 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution.

Нагадаємо, вже 29 серпня на Prime Video відбудеться прем'єра другого сезону фентезі-серіалу "Володар перснів: Персні влади", події якого відбуваються за тисячі років до описаних у оригінальних фільмах.

Також нещодавно Warner Bros. Pictures анонсувала новий фільм "Володар перснів", головним персонажем якого стане Ґоллум.

