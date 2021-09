Виконавець анонсував платівку зйомкою в образі вагітного.

Американський репер та співак Lil Nas X випустив свій дебютний альбом під назвою Montero (справжнє ім'я музиканта Монтеро Ламар Хілл).

Одним з продюсерів виступив його колега Каньє Вест.

Репер анонсував альбом креативно – зйомкою в образі вагітного.

А до випуску платівки він опублікував відеоролик зі своїми "родами".

Крім того, він презентував досить скандальний кліп на одну з нових композицій That's What I Want.

У ролику Lil Nas X грає у футбол, займається сексом з одним з гравців, відпочиває на природі та постає у весільній сукні біля вівтаря.

У записі треків участь Megan Thee Stallion, Doja Cat, Майлі Сайрус, Елтон Джон та інші.

Lil Nas X – американський репер, співак та автор пісень з Атланти.

Став відомий завдяки своєму кантрі-реп синглу "Old Town Road"

У вересні 2021 року на церемонії MTV Video Music Awards відео Lil nas X на пісню Industry Baby та Montero (Call Me By Your Name) визнали найкращим кліпом.

