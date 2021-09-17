Американський репер та співак Lil Nas X випустив свій дебютний альбом під назвою Montero (справжнє ім'я музиканта Монтеро Ламар Хілл).
Одним з продюсерів виступив його колега Каньє Вест.
Репер анонсував альбом креативно – зйомкою в образі вагітного.
А до випуску платівки він опублікував відеоролик зі своїми "родами".
Крім того, він презентував досить скандальний кліп на одну з нових композицій That's What I Want.
У ролику Lil Nas X грає у футбол, займається сексом з одним з гравців, відпочиває на природі та постає у весільній сукні біля вівтаря.
Дебютний альбом Lil Nas X: що відомо.
Читайте такожВідривається від землі та літає у хмарах: вийшов новий кліп репера Каньє Веста (відео)До альбому увійшли 15 треків.
У записі треків участь Megan Thee Stallion, Doja Cat, Майлі Сайрус, Елтон Джон та інші.
Lil nas X: важливе
Lil Nas X – американський репер, співак та автор пісень з Атланти.
Став відомий завдяки своєму кантрі-реп синглу "Old Town Road"
У вересні 2021 року на церемонії MTV Video Music Awards відео Lil nas X на пісню Industry Baby та Montero (Call Me By Your Name) визнали найкращим кліпом.
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