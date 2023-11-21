Фоловери в шаленому захваті.

Пісня "Уночі" - одна з найулюбленіших у шанувальників творчості молодого артиста YAKTAK. За три місяці ця пісня набрала 11 мільйонів переглядів на YouTube. У соціальній мережі ТikТok, наприклад, під цей звук зняли понад 100 тисяч відео.

Ця пісня настільки сподобалася українцям, що вони вирішили зробити навіть кавери на неї. Однак, один з них виявився найбільш "розривним". Так, молодий чоловік Євген Янчик переклав "Уночі" на німецьку мову і дуже чуттєво виконав цей хіт.

Фоловери буквально почали сходити з розуму від його голосу і таланту. У коментарях під відео вони пишуть:

"Я так довго чекала на цей переклад"

"Крута фішка, німецька в піснях"

"Ти - топ"

"Дуже подобається, крутяк"

"Це щось нереальне"

"Божественний голос, та й сам він красень"

Зазначимо, Євген Янчик часто перекладає пісні українських знаменитостей на інші мови світу. Він відмінно володіє не тільки німецькою, а й польською мовою. Користувачі мережі відзначають, що завдяки такому перекладу популярних пісень їм легше вивчити іноземні мови.

Оригінальна версія пісні "Уночі"

Нагадаємо, раніше "оголена" Злата Огнєвіч розбурхала танцями у новому кліпі "Віддаю".

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