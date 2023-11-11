Стали відомі номінанти на премію "Ґреммі"-2024 / фото REUTERS

У п'ятницю, 10 листопада, з'явився перелік виконавців, які можуть отримати музичну нагороду американської Академії звукозапису - "Ґреммі"-2024.

Серед номінантів на цю престижну премію немає артистів з України. Варто зазначити, що американська поп-зірка Тейлор Свіфт побила рекорд свого земляка Лайонела Річі, а також британця Пола Маккартні та стала першою авторкою пісень, яку сім разів номінували на отримання нагороди у номінації "пісня року".

Американка Біллі Айліш стала першою співачкою, яка у віці до 22 років отримали чотири номінації на "запис року". Варто зазначити, що багато номінацій отримали Вікторія Моне, Майлі Сайрус, Фібі Бріджерс.

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Також стало відомо, що чотири пісні з фільму "Барбі" мають шанс отримати нагороду в номінації "найкращий саундтрек".

Ось які номінанти на Ґреммі-2024

Номінація "пісня року":

  • Майлі Сайрус - "Flowers";
  • Біллі Айліш - "What Was I Made For?" (із фільму "Барбі");
  • Дуа Ліпа - "Dance the Night" (із фільму "Барбі");
  • Лана Дель Рей - "A&W";
  • Jon Batiste - "Butterfly";
  • SZA - "Kill Bill";
  • Тейлор Свіфт - "Anti-Hero";
  • Олівія Родріґо - "Vampire".

Номінаці "найкращий новий артист":

  • Fred again..;
  • Ice Spice;
  • Gracie Abrams;
  • The War And Treaty;
  • Jelly Roll;
  • Noah Kahan;
  • Coco Jones;
  • Victoria Monét.

Номінація "альбом року":

  • Тейлор Свіфт - "Midnights";
  • SZA - "SOS";
  • Джон Батіст - "World Music Radio";
  • boygenius - "The record";
  • Майлі Сайрус - "Endless Summer Vacation";
  • Лана Дель Рей - "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd";
  • Жанель Моне - "The Age Of Pleasure";
  • Олівія Родріґо - "GUTS".

Номінація "запис року":

  • Джон Батіст - "Worship";
  • Майлі Сайрус - "Flowers";
  • boygenius - "Not Strong Enough";
  • Біллі Айліш - "What Was I Made For?" (із фільму "Барбі");
  • SZA - "Kill Bill";
  • Тейлор Свіфт - "Anti-Hero";
  • Олівія Родріґо - "Vampire";
  • Вікторія Моне - "On My Mama".

Номінація "найкраще музичне відео":

  • Трой Сіван - "Rush";
  • Біллі Айліш - "What Was I Made For?";
  • Кендрік Ламар - "Count Me Out";
  • The Beatles - "I’m Only Sleeping";
  • Тайлер Чайлдерс - "In Your Love".

Номінація "найкращий танцювальний поп-запис":

  • David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray - "Baby Don't Hurt Me";
  • Калвін Гарріс, Еллі Голдінг - "Miracle";
  • Кайлі Міноуг - "Padam Padam";
  • Трой Сіван - "Rush";
  • Bebe Rexha & David Guetta - "One In A Million".

Номінація "найкращий рок-альбом":

  • Foo Fighters - "But Here We Are";
  • Greta Van Fleet - "Starcatcher";
  • Paramore - "This Is Why";
  • Metallica - "72 Seasons";
  • Queens Of The Stone Age - "In Times New Roman...".

Номінація "найкраща рок-пісня":

  • Foo Fighters - "Rescued";
  • boygenius - "Not Strong Enough";
  • Queens Of The Stone Age - "Emotion Sickness";
  • Olivia Rodrigo - "Ballad Of A Homeschooled Girl";
  • The Rolling Stones - "Angry".

Номінація "найкращий метал-перформанс":

  • Metallica - "72 Seasons";
  • Ghost - "Phantom Of The Opera";
  • Slipknot - "Hive Mind";
  • Spiritbox - "Jaded";
  • Bad Man - "Disturbed".

Номінація "найкращий рок-перформанс":

  • Metallica - "Lux Æterna";
  • Black Pumas - "More Than A Love Song";
  • Boygenius - "Not Strong Enough";
  • Foo Fighters - "Rescued";
  • Arctic Monkeys - "Sculptures Of Anything Goes".

Цікаві новини шоу-бізнесу про "Ґреммі" - сьогодні це варто знати

Премія "Ґреммі" існує з 1958 року. Цю нагороду можна порівняти з "Оскаром" у сфері кінематографа.

Нагадаємо, 6 лютого поточного року в американському місті Лос-Анджелесі відбулася 65-та церемонія нагородження премією "Ґреммі". Тоді "Ґреммі"-2023 у номінації "пісня року" отримала Бонні Рейтт за композицію "Just like That".

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