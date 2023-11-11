У п'ятницю, 10 листопада, з'явився перелік виконавців, які можуть отримати музичну нагороду американської Академії звукозапису - "Ґреммі"-2024.
Серед номінантів на цю престижну премію немає артистів з України. Варто зазначити, що американська поп-зірка Тейлор Свіфт побила рекорд свого земляка Лайонела Річі, а також британця Пола Маккартні та стала першою авторкою пісень, яку сім разів номінували на отримання нагороди у номінації "пісня року".
Американка Біллі Айліш стала першою співачкою, яка у віці до 22 років отримали чотири номінації на "запис року". Варто зазначити, що багато номінацій отримали Вікторія Моне, Майлі Сайрус, Фібі Бріджерс.
Також стало відомо, що чотири пісні з фільму "Барбі" мають шанс отримати нагороду в номінації "найкращий саундтрек".
Ось які номінанти на Ґреммі-2024
Номінація "пісня року":
- Майлі Сайрус - "Flowers";
- Біллі Айліш - "What Was I Made For?" (із фільму "Барбі");
- Дуа Ліпа - "Dance the Night" (із фільму "Барбі");
- Лана Дель Рей - "A&W";
- Jon Batiste - "Butterfly";
- SZA - "Kill Bill";
- Тейлор Свіфт - "Anti-Hero";
- Олівія Родріґо - "Vampire".
Номінаці "найкращий новий артист":
- Fred again..;
- Ice Spice;
- Gracie Abrams;
- The War And Treaty;
- Jelly Roll;
- Noah Kahan;
- Coco Jones;
- Victoria Monét.
Номінація "альбом року":
- Тейлор Свіфт - "Midnights";
- SZA - "SOS";
- Джон Батіст - "World Music Radio";
- boygenius - "The record";
- Майлі Сайрус - "Endless Summer Vacation";
- Лана Дель Рей - "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd";
- Жанель Моне - "The Age Of Pleasure";
- Олівія Родріґо - "GUTS".
Номінація "запис року":
- Джон Батіст - "Worship";
- Майлі Сайрус - "Flowers";
- boygenius - "Not Strong Enough";
- Біллі Айліш - "What Was I Made For?" (із фільму "Барбі");
- SZA - "Kill Bill";
- Тейлор Свіфт - "Anti-Hero";
- Олівія Родріґо - "Vampire";
- Вікторія Моне - "On My Mama".
Номінація "найкраще музичне відео":
- Трой Сіван - "Rush";
- Біллі Айліш - "What Was I Made For?";
- Кендрік Ламар - "Count Me Out";
- The Beatles - "I’m Only Sleeping";
- Тайлер Чайлдерс - "In Your Love".
Номінація "найкращий танцювальний поп-запис":
- David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray - "Baby Don't Hurt Me";
- Калвін Гарріс, Еллі Голдінг - "Miracle";
- Кайлі Міноуг - "Padam Padam";
- Трой Сіван - "Rush";
- Bebe Rexha & David Guetta - "One In A Million".
Номінація "найкращий рок-альбом":
- Foo Fighters - "But Here We Are";
- Greta Van Fleet - "Starcatcher";
- Paramore - "This Is Why";
- Metallica - "72 Seasons";
- Queens Of The Stone Age - "In Times New Roman...".
Номінація "найкраща рок-пісня":
- Foo Fighters - "Rescued";
- boygenius - "Not Strong Enough";
- Queens Of The Stone Age - "Emotion Sickness";
- Olivia Rodrigo - "Ballad Of A Homeschooled Girl";
- The Rolling Stones - "Angry".
Номінація "найкращий метал-перформанс":
- Metallica - "72 Seasons";
- Ghost - "Phantom Of The Opera";
- Slipknot - "Hive Mind";
- Spiritbox - "Jaded";
- Bad Man - "Disturbed".
Номінація "найкращий рок-перформанс":
- Metallica - "Lux Æterna";
- Black Pumas - "More Than A Love Song";
- Boygenius - "Not Strong Enough";
- Foo Fighters - "Rescued";
- Arctic Monkeys - "Sculptures Of Anything Goes".
Цікаві новини шоу-бізнесу про "Ґреммі" - сьогодні це варто знати
Премія "Ґреммі" існує з 1958 року. Цю нагороду можна порівняти з "Оскаром" у сфері кінематографа.
Нагадаємо, 6 лютого поточного року в американському місті Лос-Анджелесі відбулася 65-та церемонія нагородження премією "Ґреммі". Тоді "Ґреммі"-2023 у номінації "пісня року" отримала Бонні Рейтт за композицію "Just like That".