Тейлор Свіфт вдалося побити рекорд Лайонела Річі й Пола Маккартні.

У п'ятницю, 10 листопада, з'явився перелік виконавців, які можуть отримати музичну нагороду американської Академії звукозапису - "Ґреммі"-2024.

Серед номінантів на цю престижну премію немає артистів з України. Варто зазначити, що американська поп-зірка Тейлор Свіфт побила рекорд свого земляка Лайонела Річі, а також британця Пола Маккартні та стала першою авторкою пісень, яку сім разів номінували на отримання нагороди у номінації "пісня року".

Американка Біллі Айліш стала першою співачкою, яка у віці до 22 років отримали чотири номінації на "запис року". Варто зазначити, що багато номінацій отримали Вікторія Моне, Майлі Сайрус, Фібі Бріджерс.

Також стало відомо, що чотири пісні з фільму "Барбі" мають шанс отримати нагороду в номінації "найкращий саундтрек".

Ось які номінанти на Ґреммі-2024

Номінація "пісня року":

Майлі Сайрус - "Flowers";

Біллі Айліш - "What Was I Made For?" (із фільму "Барбі");

Дуа Ліпа - "Dance the Night" (із фільму "Барбі");

Лана Дель Рей - "A&W";

Jon Batiste - "Butterfly";

SZA - "Kill Bill";

Тейлор Свіфт - "Anti-Hero";

Олівія Родріґо - "Vampire".

Номінаці "найкращий новий артист":

Fred again..;

Ice Spice;

Gracie Abrams;

The War And Treaty;

Jelly Roll;

Noah Kahan;

Coco Jones;

Victoria Monét.

Номінація "альбом року":

Тейлор Свіфт - "Midnights";

SZA - "SOS";

Джон Батіст - "World Music Radio";

boygenius - "The record";

Майлі Сайрус - "Endless Summer Vacation";

Лана Дель Рей - "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd";

Жанель Моне - "The Age Of Pleasure";

Олівія Родріґо - "GUTS".

Номінація "запис року":

Джон Батіст - "Worship";

Майлі Сайрус - "Flowers";

boygenius - "Not Strong Enough";

Біллі Айліш - "What Was I Made For?" (із фільму "Барбі");

SZA - "Kill Bill";

Тейлор Свіфт - "Anti-Hero";

Олівія Родріґо - "Vampire";

Вікторія Моне - "On My Mama".

Номінація "найкраще музичне відео":

Трой Сіван - "Rush";

Біллі Айліш - "What Was I Made For?";

Кендрік Ламар - "Count Me Out";

The Beatles - "I’m Only Sleeping";

Тайлер Чайлдерс - "In Your Love".

Номінація "найкращий танцювальний поп-запис":

David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray - "Baby Don't Hurt Me";

Калвін Гарріс, Еллі Голдінг - "Miracle";

Кайлі Міноуг - "Padam Padam";

Трой Сіван - "Rush";

Bebe Rexha & David Guetta - "One In A Million".

Номінація "найкращий рок-альбом":

Foo Fighters - "But Here We Are";

Greta Van Fleet - "Starcatcher";

Paramore - "This Is Why";

Metallica - "72 Seasons";

Queens Of The Stone Age - "In Times New Roman...".

Номінація "найкраща рок-пісня":

Foo Fighters - "Rescued";

boygenius - "Not Strong Enough";

Queens Of The Stone Age - "Emotion Sickness";

Olivia Rodrigo - "Ballad Of A Homeschooled Girl";

The Rolling Stones - "Angry".

Номінація "найкращий метал-перформанс":

Metallica - "72 Seasons";

Ghost - "Phantom Of The Opera";

Slipknot - "Hive Mind";

Spiritbox - "Jaded";

Bad Man - "Disturbed".

Номінація "найкращий рок-перформанс":

Metallica - "Lux Æterna";

Black Pumas - "More Than A Love Song";

Boygenius - "Not Strong Enough";

Foo Fighters - "Rescued";

Arctic Monkeys - "Sculptures Of Anything Goes".

Премія "Ґреммі" існує з 1958 року. Цю нагороду можна порівняти з "Оскаром" у сфері кінематографа.

Нагадаємо, 6 лютого поточного року в американському місті Лос-Анджелесі відбулася 65-та церемонія нагородження премією "Ґреммі". Тоді "Ґреммі"-2023 у номінації "пісня року" отримала Бонні Рейтт за композицію "Just like That".

