Артистка поки не може співати.

Британська співачка Адель скасувала тур через серйозні проблеми зі здоров'ям. Артистка розповіла, що у неї проблеми з голосовими зв'язками і диханням, тому вона не зможе виступити в США.

На своїй сторінці в Instagram артистка написала, що цього разу вона серйозно поставиться до свого лікування і виконуватиме всі рекомендації лікаря, щоб незабаром повернутися на сцену.

"На жаль, я повинна взяти паузу і призупинити своє перебування у Вегасі. Я хворіла наприкінці останнього етапу і протягом усієї перерви. Я не встигла повністю відновити здоров'я до початку концертів, а тепер я знову захворіла, і, на жаль, це позначилося на моєму голосі. Тож за вказівкою лікарів у мене немає іншого вибору, окрім як відпочити", - написала зірка.

Варто зазначити, що знаменитість не озвучила, скільки часу їй знадобиться для відновлення. Тому невідомо й те, коли вона відновить концертну діяльність.

Чим відома Адель

Адель - популярна британська співачка, володарка премій "Греммі", "Оскар" і "Золотий глобус" за пісню "Skyfall".

У 2012 році співачка взяла перерву, оскільки стала мамою. Однак 2015 року вона повернулася на сцену і випустила третій студійний альбом, який став найкращим у році за продажами і побив безліч рекордів на першому тижні продажів.

Також в її репертуарі є такі відомі пісні як "Неllо", "Someone like you", "Set fire to the rain", "Rolling in the deep" та інші.

