Не робіть помилки, миючи ці речі мильним розчином.

Коли справа доходить до прибирання, засоби для миття посуду є основними у кожному домі. Вони використовується не тільки для миття тарілок і столового посуду, але також ідеально підходять для видалення жирних плям з одягу, чищення слідів у ванній та знежирення кухонних шаф, пише Tom's Guide.

Однак, незважаючи на їхню універсальність, є деякі речі, які ніколи не варто мити за допомогою миючого засобу. Насправді, якщо ви все-таки почистите ці звичайні предмети побуту за допомогою миючого засобу, ви можете завдати серйозної шкоди.

1. Дерев'яні поверхні або підлогове покриття

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Якщо ви хочете витерти дерев’яні столи, шафи або почистити дерев’яну підлогу, ви ніколи не повинні використовувати засіб для миття посуду. Оброблену деревину часто покривають захисним глянцевим покриттям або натуральними оліями, які видаляються разом із милом, залишаючи їх відкритими для пошкоджень.

Завжди рекомендується використовувати призначений засіб для чищення деревини або поліроль, щоб також видалити відбитки пальців.

2. Чавунна сковорода

Якщо у вас є одна з найкращих залізних сковорідок, ви захочете переконатися, що вона чиста та доглянута. Однак це один специфічний посуд, який ніколи не можна мити з милом.

Якщо ви це зробите, це змінить результати приправлення чавунної сковороди та, по суті, позбавить її всього. Найкращий спосіб очистити чавун — замочити його в гарячій воді перед додаванням великої кошерної солі та обережно відтерти залишки їжі губкою або жорсткою щіткою.

3. Матова фарба стін

З часом пофарбовані стіни можуть бути піддані різноманітним плямам, включаючи бризки напоїв, жир і бруд. Крім того, якщо у вас є маленькі діти, сліди олівцем або кольоровими олівцями на стінах також можуть спричинити хаос.

І хоча ви можете використовувати розбавлений мильний розчин для очищення пофарбованих стін, щоб видалити плями, експерти застерігають від використання засобу для посуду — особливо на матових пофарбованих поверхнях. Такі поверхні не можуть добре впоратися після очищення милом, яке може або залишити після себе смуги, або взагалі зіпсувати покриття. Якщо ви хочете позбутися непривабливих плям або слідів, просто точково очистіть плоскі пофарбовані поверхні вологою тканиною з мікрофібри (білої).

4. Шовкові речі

Будь то улюблений шарф чи постільна білизна, речі з шовку важко почистити навіть у найкращий час. Але якщо ви помітили непривабливу пляму, не піддавайтеся спокусі вийняти засіб для миття посуду. Шовк - це ніжна тканина, виготовлена ​​з двох видів білка (фіброїну та серицину). Якщо ви використовуєте багато мильного засобу для миття поверхні, це може пошкодити шовк.

Перед пранням завжди краще прочитати інструкції з догляду та використовувати м’який, небіологічний миючий засіб, призначений для делікатних тканин. Крім того, ви можете помістити їх у сітчастий мішок для білизни перед машинним пранням у режимі делікатного прання.

5. Кавоварка

Враховуючи те, як часто ми використовуємо наші прилади, це може здатися дивним. Однак, незважаючи на те, що ми можемо мити знімні відділення всередині, експерти застерігають від очищення або видалення накипу з кавоварок чи еспресо-машин за допомогою миючого засобу.

Це не тільки призведе до утворення піни у вашій машині, що потенційно може спричинити пошкодження, але й залишить мильний присмак у вашій наступній чашці, що не вразить ваших гостей.

6. Шкіра

Будь то чищення шкіряного дивана чи інших шкіряних речей, уникайте використання засобу для миття посуду. Знову ж таки, шкіра є органічним матеріалом, який містить природні олії, і засіб для посуду може або видалити олії, або залишити мильний залишок. Як наслідок, це призведе до втрати природного блиску.

Є кілька способів почистити шкіру, не пошкодивши її. Ви можете створити суміш 50/50 дистильованої води та білого оцту в мисці. Перед ретельним чищенням змочіть губку або ганчірку в мийному розчині. Потім промийте губку та знову протріть предмет, щоб видалити залишки мила.

7. Посудомийна машина

Можливо, вам захочеться підтримувати свою посудомийну машину свіжою, але не піддавайтеся спокусі мити її за допомогою миючого засобу. Це особливо актуально, якщо ви вирішите замінити таблетку для посудомийної машини на засіб для миття посуду в дозаторі. Додавання кількох крапель у посудомийну машину може призвести до вибуху піни, що призведе до необхідності ще більшого очищення.

Якщо ви хочете глибоко очистити свою посудомийну машину, ви можете використовувати призначений засіб для чищення посудомийної машини, щоб переконатися, що воно не містить мікробів і не має запаху. Крім того, ви можете легко навчитися чистити посудомийну машину за допомогою лише кількох домашніх інгредієнтів, таких як харчова сода та білий оцет.

Догляд за речами - останні новини

Експерти назвала кухоний предмет, який допоможе видалити бруд зі шкарпеток. За словами Ніколи Ірвайн, для цього необхідно застосовувати таблетки для миття посуду.

Відповідаючи на питання, як саме використовувати ці таблетки, вона відповіла, що просто поклала її до барабана пральної машини і дозволила цьому засобу "діяти по-своєму".

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