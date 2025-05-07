Компанія називає пристрій проривом у робототехніці.

Amazon представив робота-маніпулятора нового покоління - Project Vulcan, який вміє не тільки бачити об'єкти, а й відчувати їх за допомогою тактильної сенсорики.

Головна особливість Vulcan - здатність відчувати форму, матеріал і тиск при захопленні предмета. Це дає йому змогу працювати з мільйонами найменувань товарів, не пошкоджуючи упаковку і не знижуючи швидкості.

Компанія називає цю систему фундаментальним стрибком уперед у розвитку робототехніки та вже впровадила її на своїх складах у США, де Vulcan допомагає сортувати й упаковувати замовлення поряд з іншими машинами. За заявами Amazon, робот уже обробляє близько 75% асортименту платформи та робить це з продуктивністю, яку можна порівняти з роботою людини.

Відео дня

За словами директора напряму робототехніки з ШІ в Amazon Аарона Парнесса, Vulcan працює разом з людьми, і у зв'язці вони ефективніші, ніж поодинці. Робот має не замінити працівників, а зняти з них частину фізичного навантаження і підвищити загальну безпеку на складі.

Компанія також підкреслює, що впровадження таких систем не веде до скорочень. Навпаки, з'явилися сотні нових професій: від інженерів з обслуговування до операторів роботизованих систем.

Vulcan - технологія, яка ще три роки тому здавалася неможливою, додав Парнесс. Найближчими роками Amazon планує розгорнути робота на складах по всій Європі та США. Паралельно компанія пропонує співробітникам пройти перенавчання, щоб вони могли перейти до інженерних і техноспеціалізацій, пов'язаних із робототехнікою.

Розвиток роботехніки - останні новини

Нещодавно Intel теж похвалилася своїми досягненнями в автоматизації: компанія представила робота-собаку Чіпа, яка стежить за справністю робочого обладнання на виробництві.

Крім того, в Японії презентували нового "робота-коня", він має копита і може залізти на гору. Однак такий робот досі перебуває на стадії розробки.

Вас також можуть зацікавити новини: