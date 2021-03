Співачка сказала, що не завжди буде займатися музикою.

Відома співачка Селена Гомес завершує свою музичну кар'єру через те, що її не сприймають всерйоз.

Про це повідомляє Vogue.

"Складно продовжувати займатися цим, коли тебе не сприймають всерйоз. Іноді я думаю: а в чому сенс? Чому я продовжую?"- сказала Селена.

Також вона сказала, що найкращою своєю композицією вважає пісню Lose You to Love Me, але вона подобається не всім.

"Багатьом подобається моя музика, і за це я їм вдячна, через це я продовжую, але, думаю, наступний альбом буде зовсім іншим", - заявила Гомес.

За її словами, цей реліз буде останньою спробою щось змінити.

