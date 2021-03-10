Відома співачка Селена Гомес завершує свою музичну кар'єру через те, що її не сприймають всерйоз.
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Про це повідомляє Vogue.
"Складно продовжувати займатися цим, коли тебе не сприймають всерйоз. Іноді я думаю: а в чому сенс? Чому я продовжую?"- сказала Селена.
Також вона сказала, що найкращою своєю композицією вважає пісню Lose You to Love Me, але вона подобається не всім.
"Багатьом подобається моя музика, і за це я їм вдячна, через це я продовжую, але, думаю, наступний альбом буде зовсім іншим", - заявила Гомес.
За її словами, цей реліз буде останньою спробою щось змінити.
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