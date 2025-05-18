Сценарій напише автор фільмів "Дюна" Дені Вільньова.

Фільм за шутером Gears of War, анонсований Netflix ще в листопаді 2022 року, отримав новини за довгий час.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, режисером фільму може стати Девід Літч, відомий за "Дедпулом 2", "Швидше за кулю", "Атомною білявкою", також він був співрежисером Чада Стахелскі в першому "Джон Вік". Сторони ведуть переговори, проте фінальна угода поки не підписана.

Спочатку Netflix планувала стартувати з повнометражного фільму, за яким піде анімаційний серіал. Відтоді розробка залишалася поза інформаційним полем.

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Девід Літч - колишній каскадер, який працював над "Блейд", "Матрицею" і "300 спартанців", пізніше став режисером бойовиків. У разі укладення угоди він продюсуватиме фільм спільно з Келлі МакКормік через їхню студію 87North.

Сценарій пише Джон Спейтс, відомий за роботою над дилогією "Дюна" Дені Вільньова. Раніше він також брав участь у створенні "Прометея" і "Мумії" 2017 року.

Раніше ми розповідали, що з'явилися перші подробиці екранізації Assassin's Creed від Netflix. Шоураннером стане продюсер перших двох сезонів "Світу Дикого Заходу".

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