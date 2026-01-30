Тіна Кароль знайшла винних у скандалі з піснею про 'добро'

Співачка впевнена, що це частина гібридної війни РФ.

Співачка Тіна Кароль заявила, що негатив, з яким вона зіткнулася через запис пісні про відсутність світла та тепла, був наслідком цілеспрямованої кампанії проти неї.

В інтерв'ю Українській правді вона заявила, що зняла коротке відео зі співом пісні про "добро" після того, як в студії вимкнули світло, що призвело до знищення файлу з її треком. За словами виконавиці, ролик був записаний у щитовій харківського метро:

"Ми прекрасно знаємо, як відбулась ця атака у соцмережах і хто її ініціював. Пізніше я це обов'язково розкажу, тому що ми це розслідуємо зараз... Не може з'являтися 400 коментарів на годину під відео".

Кароль каже, що про скандал навколо неї почали писати навіть в Росії, тож вона вважає це спробою запустити внутрішні конфлікти всередині України. Артистка впевнена, що йдеться про частину гібридної війни.

"Сьогодні в нас забирають базові, побутові речі: тепло, світло, відчуття безпеки. Люди перебувають на піку емоційної напруги, і в цей момент їх намагаються зіштовхувати між собою. Серед коментарів дуже чітко простежувалася замовна лінія: що це нібито "пісня від влади", що це "пісня на дурня", мовляв, "влада нічого не зробила, але пісеньку вам дали", щоб відволікти увагу. І це теж елемент тієї самої гібридної атаки", - заявила вона.

Вибачення, яке Кароль записала для українців, вона назвала намаганням об'єднати "думаючу Україну". За її словами, після цього вона отримала дуже багато підтримки:

"Я була готова це зробити з легкістю, просто щоб зупинити цю навалу. Для мене це було важливо. Це як писали: "в Слов'янську не посміхатися біля стели". А я думаю - навпаки. Військові чекають, щоб ти прийшов і приніс життя. Важливо, щоб у цій зустрічі було життя, щоб це був вирій крутих емоцій, щось живе".

Нагадаємо, Тіні Кароль довелося вибачатися за виконання пісні Данила Городецького "У нас немає світла". У мережі співачку розкритикували за виконання треку в момент, коли українці потерпають від обстрілів під час морозів.

