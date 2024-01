Чоловік першим повідомив про розставання з коханою.

Учасник легендарного гурту Backstreet Boys Ей Джей Маклін шокував новиною. Після 12 років подружнього життя він розлучається з дружиною Рошель.

Про подробиці цього складного кроку він написав на своїй сторінці в інстаграм, у якому у нього 1,3 млн підписників.

"Ми прийняли це рішення з глибоким коханням і повагою. Зараз ми зосереджені на тому, щоб рухатися вперед, приділяти особливу увагу дружбі та спільному вихованню наших дівчаток, які перебувають у центрі уваги наступного розділу нашого життя", - написав чоловік.

До речі, подружжя раніше говорило про кризу у стосунках. Після цього вони зрозуміли, що немає сенсу продовжувати бути разом.

Чим відомий Ей Джей Маклін

Ей Джей Маклін - вокаліст бойз-бенду Backstreet Boys, який був популярним у кінці 90-х та початку 2000-х роках. Гурт відзначений кількома нагородами Греммі та навіть потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найуспішніший підлітковий колектив усіх часів. Їхні хіти "Everebody" чи "As Long As You Love Me" підспівував увесь світ.

Ей Джей згадує період у гурті як один з найкращих. Закінчивши кар'єру у Backstreet Boys, він почав зустрічатися з перукаркою Рошель Карідіс. Через шість років стосунків пара офіційно одружилася. Зараз вони виховують двох спільних доньок: 11-річну Ейву Джеймс та 6-річну Лірік Дін.

Нагадаємо, екс-дружина ведучого Володимира Остапчука нещодавно розповіла, як пережила розлучення. Жінка зауважила, що їй було дуже важко, але вона завжди буде обирати себе та своє психологічне здоров'я.

