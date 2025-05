Також актор заговорив про можливість сиквела ще одного хіта 1990-х зі своєю участю.

Голлівудський актор Том Круз, який зараз проводить активну промокампанію свого свіжого фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата" (Mission: Impossible – The Final Reckoning), пролив трохи світла на ще одну культову екшн-франшизу за своєю участю.

Так, в ефірі шоу Today Show Australia 62-річний голлівудський актор розповів, що наразі його команда опрацьовує ідеї продовжень одразу двох хітів з його участю – "Топ Ган" (1986, 2022) і "Дні грому" (1990).

"Так, ми думаємо і говоримо про багато різних історій, про те, що ми могли б зробити і що можливо. Мені знадобилося 35 років, щоб придумати "Топ Ган: Меверік", тому всі ці речі, над якими ми працюємо, ми обговорюємо "Дні грому" і "Топ Ган: Меверік", – зазначив Круз, додавши, що він завжди без проблем одночасно працює одразу над кількома різними фільмами.

Зазначимо, пригодницький екшн "Топ Ган" (також відомий як "Найкращий стрілець") режисера Тоні Скотта з Томом Крузом у головній ролі, що розповідає про елітну команду пілотів винищувачів ВМС США, вийшов на екрани 1986 року. Він став справжнім хітом у прокаті та отримав кілька технічних номінацій на "Оскар" (і навіть переміг у категорії "Найкраща пісня" з хітом Take My Breath Away), але на продовження довелося чекати 36 років – сиквел "Топ Ган: Меверік" від режисера Джозефа Косінскі вийшов на екрани лише влітку 2022 року, і навіть перевершив успіх першого фільму. Про те, що фільм може отримати ще одне продовження, серйозно заговорили в січні 2024 року, однак до конкретики поки не дійшло.

Тим часом спортивна мелодрама "Дні грому" все того ж Тоні Скотта, що вийшла 1990 року, розповідала про молодого гонщика Коула Трікле, який мріяв про нові звершення в кар'єрі та попутно влаштовував своє особисте життя. Саме на зйомках цього фільму Том Круз познайомився зі своєю другою дружиною Ніколь Кідман (їхній шлюб тривав 11 років). Уперше про можливість сиквела Круз заговорив у листопаді 2024 року. Також інтерес до проєкту виявив продюсер Джеррі Брукхаймер, який працював і над першим фільмом.

