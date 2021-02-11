Есме Бьянко знялася в серіалі «Гра престолів» / фото winteriscoming.net

Британська актриса Есме Бьянко звинуватила музиканта Мериліна Менсона в насильстві.

Читайте такожЗірки серіалу "Баффі – винищувачка вампірів" звинуватили режисера у жорстокості на зйомкахПро це пише Медуза з посиланням на The Cut. 

У 2009 році Менсон запросив її на зйомки кліпу «I Want to Kill You Like They Do in the Movies», в якому вона повинна була грати жертву насильства. За її словами, насильство над нею виявилося справжнім.

Після зйомок у Бьянко і Менсона почалися відносини, і через якийсь час вона переїхала до музиканта.

Жінка заявила, що після переїзду він почав повністю контролювати її життя - забороняв виходити з квартири, контролював її коло спілкування, бив і принижував її. Вона каже, що відчувала себе ув'язненою. 

Після того як він переслідував її по квартирі з сокирою, актриса втекла з його будинку.

Есме Бьянко здобула популярність завдяки ролі повії Рос в телесеріалі «Гра престолів».

Звинувачення Мериліна Менсона в насильстві: що відомо

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Автор: УНІАН