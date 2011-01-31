Палац Бесядецьких потребує термінової реставрації,- мерія Львова

Львів. 31 січня. УНІАН. Колишній палац Бесядецьких у Львові потребує негайної реставрації. Палац є пам’яткою архітектури і єдиною у місті магнатською резиденцією XVIII ст. садибного типу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Пам’ятка перебуває у власності Львівського національного університету імені Івана Франка. За останні кілька років будівля почала руйнуватися від даху до фундаменту. Однак, з державного бюджету кошти на ремонтні роботи не виділяють.

«Ми хочемо привернути увагу громадськості до стану об’єктів пам’яток національного значення у Львові і як вони фінансуються. Будівля на пл. Галицькій, 10 перебуває у власності Львівського національного університету імені Івана Франка. Однак університет, не отримуючи коштів з держбюджету, не проводить тут жодних робіт", – зазначила начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Лілія ОНИЩЕНКО.

На початку XX ст. міська управа купила будинок у колекціонера Ф.Бесядецького. Тут знаходилась Торгово-промислова палата та постійно діюча виставка товарів. Після реставрації 1936 року тут мав бути Музей етнографії. В радянський час тут була обласна бібліотека, а у 2003 році палац передано ЛНУ ім. І.Франка. Протягом 2004-2006 років було проведено протиаварійні роботи.

Попередньо планувалось, що у колишньому палаці розмістять історичний факультет. Однак, сьогодні приміщення занедбані та потребують негайної реставрації.