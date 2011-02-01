У Львові на хабарі затримали заступника начальника митниці

Львів. 1 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львові під час отримання хабара співробітники СБУ затримали заступника начальника Львівської регіональної митниці. Про це УНІАН повідомили в прес-службі УСБУ у Львівській області.

Під час отримання 7 тис. доларів США хабара митника було затримано. «Вказану „винагороду” посадовець вимагав і отримав від приватного підприємця за сприяння в оформленні імпортованих товарів за заниженою митною вартістю», – зазначили в СБУ.

Окрім цього, при сприянні підрозділу внутрішньої безпеки Державної митної служби України, співробітники СБУ виявили протиправний механізм стягнення хабарів з підлеглих керівників митних постів Львівщини.

На даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи.