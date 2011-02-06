У Львові презентували «Зіркові історії успіху» (Фото)

Львів. 6 лютого. УНІАН. У львівській книгарні «Є» відбулася презентація дитячої книги «Зіркові історії успіху», де є 13 розповідей найвідоміших спортсменів країни.



Книга є спільним проектом «Видавництва Старого Лева» та Фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання. На презентації були присутні два героя, двоє спортсменів – Денис Силантьєв та Василь Вірастюк.



Ілюстрації до книги виконав один з найкращих коміксистів України Ігор Баранько. У книзі про свої досягнення та успіх розповідають: Денис Силантьєв, Сергій Бубка, Ганна Безсонова, Наталія Добринська, Ірина Мерлені, Василь Вірастюк, Яна Клочкова, Вадим Гутцайт, Василь Ломаченко, Олександра Волкова, Ганна Сорокіна, Олена Костевич, Андрій Гусін.

Кожна розповідь у книзі ведеться від першої особи, у приватній довірливій формі спортсмени розповідають про найцікавіші історії з їхнього дитинства чи ключові моменти життя і спортивної кар’єри, а також спортсмени дають читачам поради, розповідають про свої правила.



Книга вийшла тиражем у 5 тисяч примірників, має 85 повноколірних сторінок. «Зіркові історії успіху» оформлені як подарункове видання, у книгарнях коштуватимуть близько 60 грн.

Фото Євгенія Кравса

