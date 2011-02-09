Перебоїв з харчуванням військовослужбовців Західних областей немає

Львів. 9 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львові на сніданок до військовослужбовців 80 окремого аеромобільного полку 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України завітали журналісти, щоб пересвідчитися, як годують солдатів Збройних Сил України на Заході держави.

Представники мас-медіа зустрілися із начальником управління громадського харчування Прикарпатського регіону Степаном Мелечіним, який розповів, як організоване харчування військовослужбовців у Львові та області, а також у Волинській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, яке здійснює підприємство «Провідна продовольча компанія». Він наголосив, що сьогодні у ввіреному йому підприємстві немає жодних проблем у питаннях надання послуг з харчування особового складу військових частин Міністерства оборони України.

«Сьогодні для організації харчування військовослужбовців ми маємо запас продуктів на місяць, який постійно поповнюється. Звичайно, під час ведення господарської діяльності без труднощів не обходиться: завжди існує якась поточна заборгованість з оплати послуг, які ми надаємо. Головне, щоб між компаніями, які здійснюють забезпечення харчування особового складу військових частин, завжди було порозуміння із керівництвом військового відомства та своєчасне фінансування», - зазначив Степан Мелечін.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого ТОВ «Івала», що надає послуги з організації харчування військовослужбовців строкової служби Збройних сил України, заявило про призупинення харчування близько 15 тис. солдатів через борг Міністерства оборони у сумі 75 млн. грн. та відсутність договірних відносин із військовим відомством. Загалом підприємство забезпечувало харчуванням близько 15 тис. військовослужбовців строкової служби.

Заступник директора ТОВ «Івала» з юридичних питань Ольга Ларіна пояснила, що «з 1 січня 2011 року наше підприємство, як і інші виконавці послуг харчування особового складу Збройних сил України, що годували армію у 2010 році, забезпечує харчуванням військовослужбовців строкової служби, спираючись не на договір, як це має бути по закону, а на слово міністра оборони України. Така ситуація виникла у зв’язку з недосконалістю законодавства, що регулює питання в сфері державних закупівель, та безвідповідальністю керівництва Міноборони, яке не подбало заздалегідь про проведення процедури закупівлі послуг харчування на 2011 рік», - заявила О.Ларіна.

Минулого тижня деякі інші підприємства, що забезпечують військовослужбовців харчуванням, також заявили про борги Міноборони за надані послуги.