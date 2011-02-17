У Львові науковці обговорюють питання безпеки АЕС

Львів. 17 лютого. УНІАН. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності розпочався дводенний науково-практичний семінар присвячений безпеці АЕС. Участь у ньому беруть представники ДП "Енергоатом", Державної інспекції техногенної безпеки України, ВП "Рівненська АЕС" та науковці Університету. Про це УНІАН повідомили у прес-службі університету.

Проректор ЛДУ БЖД з наукової роботи Василь Ковалишин привітав учасників семінару та побажав плідної роботи. Протягом двох днів науковці розглянуть наступні питання: моделювання розвитку та впливу пожежі на будівельні конструкції та устаткування машинного залу АЕС, визначення меж вогнестійкості несучих конструкцій; особливості горіння водню та методи випробування вогнестійкості вогнезахисних покрить, необхідність випробування будівельних конструкцій за водневою кривою; необхідність внесення змін до правил пожежної безпеки для АЕС.

Гості ознайомляться з навчально-науковою базою університету та з дослідницько-випробувальним центром. Львівський державний університет не випадково приймає фахівців з питань безпеки АЕС. «Нещодавно наші науковці під керівництвом доктора технічних наук, професора Михайла Семерака проаналізували стан пожежної безпеки Рівненської АЕС та запропонували ряд заходів щодо покращення рівня безпеки», - зазначив В. Ковалишин.