Кабелі для BMW та Opel вироблятимуть на Золочівщині

Львів. 20 лютого. УНІАН. Цього року в Золочівському районі Львівської області буде створено 500 робочих місць. Про це голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк повідомив під час робочого візиту в Золочівський район. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначив М.Цимбалюк, робочі місця буде створено на ВАТ «Золочівський радіозавод». «Підприємство підписало договір про співпрацю з німецьким інвестором ТзОВ «Електроконтакт Україна» з випуску на підприємстві кабелів для автомобілів BMW та Opel», – зазначив голова Львівської ОДА М. Цимбалюк.

Додамо, що в 2011 році влада Львівської області планує створити 38 тис. нових робочих місць.