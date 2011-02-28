Іноземці не поспішають інвестувати у Львів

Львів. 28 лютого. УНІАН. Обсяги надходження іноземних інвестицій у підприємства Львова надалі скорочуються.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики у Львівській області, якщо в 2007-2008 роках в економіку Львова залучалося щороку більше 200 млн. дол. США, то у 2010 році – 96,5 млн. дол. прямих іноземних інвестицій, що порівняно з попереднім роком на 46,3% менше.

За весь період інвестування на 1 січня цього року обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку міста, становив 837,1 млн.дол.США, що склало майже дві третини від загальнообласного обсягу. У розрахунку на одного мешканця Львова припадає 1112 доларів, що у 2,2 раза більше від середньообласного значення цього показника.

У цілому з урахуванням переоцінки, утрат і курсової різниці за минулий рік у Львові відбувся приріст сукупного обсягу іноземного капіталу на 74,6 млн.дол., або на 9,8%. Понад 3/4 обсягу іноземного капіталу забезпечили партнери з чотирьох країн: Польщі – 302 млн.дол., Австрії – 143 млн.дол., Кіпру – 121 млн.дол. та США – 70 млн.дол.

На 1 січня цього року найбільш інвестованою є фінансова діяльність (понад половина від загального обсягу інвестицій), а також операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (16,7%), торгівля (8,1%), виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (7,2%), діяльність пошти та зв’язку (5,4%).