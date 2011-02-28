АЗС Львівщини за місяць реалізували пального на 267 млн. грн.

Львів. 28 лютого. УНІАН. У Львівській області в січні цього року через мережу автозаправних станцій (АЗС) було продано у роздріб пального на 267,2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики у Львівській області, зокрема від продажі бензину моторного отримано 153,5 млн. грн. (57,5%), 103,7 млн. грн. (38,8%) – дизельного пального, 6,8 млн. грн. (2,5%) – газу скрапленого та 3,2 млн грн (1,2%) – газу стисненого.

У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 14,1 тис.т, дизельного пального – 11,1 тис.т, що відповідно на 4,7% менше та на 5,5% більше, ніж у січні 2010р.

Скрапленого та стисненого газу було реалізовано відповідно 0,7 тис.т і 0,4 тис.т. В обсязі реалізованого бензину 53% припало на продаж бензину марок А-95-98, 42,7% – А-90-93 та 4,3% – А-72-80.

На 1 лютого на АЗС Львівської області у залишках було 7,3 тис.т бензину моторного, 3,2 тис.т дизельного пального та 0,2 тис.т газу скрапленого.

Нагадаємо, що у Львівській області є 367 автозаправних станцій.