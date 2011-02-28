За січень на Львівщині призначено субсидій 5,6 тис. сім’ям

Львів. 28 лютого. УНІАН. У січні цього року у Львівській області субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 5,6 тис. сім’ям, загалом ж субсидії надавалися 57 388 сім’ям.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики у Львівській області, зокрема 4,5 тис. сім’ям призначено субсидії у міській місцевості, у сільській – 1,1 тис. Порівняно з січнем 2010 року кількість сімей, яким призначені субсидії, збільшилась на 43,4%. Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату компослуг, у січні 2011 року становила 1,4 млн. грн, з них у міській місцевості – 1,1 тис. грн, сільській – 0,3 млн. грн.

Середній розмір субсидії на одну сім’ю, призначеної для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні 2011 року порівняно із січнем 2010 року збільшився на 8,1% і становив 246,3 грн. Серед регіонів найбільший розмір субсидії спостерігався у Сколівському районі (більше 550 грн.), а найменший – у Старосамбірському районі (менше 50 грн.).

Додамо, що найбільше субсидій у січні було призначено у Львові – 1 622 сім’ям. Загалом у січні, в обласному центрі субсидії отримувало 17 706 сімей на 324,3 тис. грн.