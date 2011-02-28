На кордоні вилучено велику партію патронів

Львів. 28 лютого. УНІАН. Учора на митному посту «Краковець» працівники Львівської митниці вилучили велику партію патронів.

Як повідомили УНІАН на митниці, українець, прямуючи з приватної поїздки з Німеччини автомобілем «Мерседес-Бенц», обрав для перетину кордону смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Під час митного огляду автомобіля на сидінні було виявлено 50 000 шт. частин патронів - капсулі ударні виробництва США.

Отже, громадянин порушив встановлений відповідно до Митного кодексу України порядок проходження митного контролю на обраній смузі руху.

За цим фактом, за ознаками статей 339, 340 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Незадекларований товар вартістю понад 12 тис. грн. вилучено.