Справу службовців Держкомзему Львова скеровано до суду

Львів. 28 лютого. УНІАН. Прокуратура Львівської області завершила розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням у хабарництві керівників управління Держкомзему в м. Львові. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Прокуратура завершила досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням керівників управління Держкомзему у м. Львові за ч. 1ст. 364, 2 ст. 368 КК України (зловживання службовим становищем, одержання хабара), які одержували від громадян хабарі за пришвидшення та погодження технічної документації із виготовлення правовстановлюючих документів на землю, чим підірвали авторитет державного органу.

Кримінальну справу з обвинувальним висновком скеровано до суду для розгляду по суті.