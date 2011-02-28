Сільський голова три роки брав хабарі за землю
12:23, 28 лютого 2011Львів
0 0
Роздав півгектара
Львів. 28 лютого. УНІАН. Прокурором Львівської області порушено кримінальну справу стосовно одного із сільських голів області за ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.
З'ясовано, що вказаний посадовець протягом 2006-2009 років склав та видав завідомо неправдиві витяги із рішень сільської ради, на підставі яких громадянам незаконно передано у приватну власність земельні ділянки загальною площею 0,5388 га вартістю майже 100 тис. грн.
Слідство у кримінальній справі триває.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter