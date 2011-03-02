25 листопада відкриють новий термінал аеропорту «Львів»

Львів. 2 березня. УНІАН. 25 листопада 2011 року відбудеться урочисте відкриття нового терміналу аеропорту «Львів». Про це повідомив сьогодні на брифінгу у Львові заступник міністра Міністерства закордонних справ України Євген Микитенко.

Євген Микитенко відзначив, що стан будівлі стадіону і будівлі аеропорту у Львові є доволі позитивними. За його словами, за один рік таке зробити у Львові – просто фантастичний прорив.

«Добре, коли б такі темпи збереглися надалі», - наголосив він.

Євген Микитенко також повідомив, що заступник Державного секретаря МВС та адміністрації Республіки Польща Пьотр Стаханчик запрошений на урочисте відкриття у Львові євростадіону, яке відбудеться 15 жовтня та на відкриття 25 листопада нового терміналу аеропорту «Львів».

«Дай Боже, то відкриємо ці об’єкти у дати, визначені нашим керівництвом», - сказав він.

Своєю чергою, Пьотр Стаханчик наголосив на тому, що після оглядин стадіону та аеропорту у Львові у нього склалося враження, що ці два об’єкти будуть завершені вчасно до Євро-2012.

«З того, що я побачив і почув, то у Львові немає проблем. Українська сторона вже запросила мене, як на відкриття стадіону, так і на відкриття нового львівського летовища», - зазначив заступник Державного секретаря МВС та адміністрації Республіки Польща.

Також Пьотр Стаханчик повідомив про те, що у польських містах, які приймають Євро-2012, роботи ведуться також за графіками, і влітку відбудеться урочисте відкриття трьох стадіонів, а за ними – найбільшого і головного стадіону у Варшаві.

Своє задоволення від темпів виконання робіт висловив також і голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Молимо Бога, щоб була плюсова температура, щоб можна було приступити до робіт з інфраструктури навколо стадіону, а це – будівництво доріг, інженерних споруд. А так все йде відповідно до графіку. Сьогодні на стадіоні розпочали роботи з облаштування поля і у квітні ми повинні вже побачити основу самого стадіону», - сказав львівський гнубернатор.

За словами Михайла Цимбалюка, в аеропорту також тривають роботи відповідно до визначеного графіку. Щоправда, додав Михайло Цимбалюк, на цьому об’єкті є трохи збільшенні затрати через холодну погоду - доводилося більше підводити сюди тепла.

«Нам синоптики обіцяли, що весна буде календарною, а вона на сьогодні нас ще не тішить. Хоча тут також все йде відповідно до графіку», - зазначив голова Львівської ОДА.