На Львівській залізниці посилять контроль за безбілетниками

Львів. 10 березня. УНІАН. З 9 березня на Львівській залізниці проводиться місячник посиленого контролю за безквитковим проїздом пасажирів у поїздах приміського сполучення. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці.

Правоохоронцями транспортної міліції та працівниками залізничного транспорту Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця», а це контролери-ревізори, працівники ВОХОР, спільно проводитимуть рейди з виявлення «зайців» у поїздах.

Підробка документів для безкоштовного проїзду в потягах приміського сполучення вже стала «доброю» традицією для наших громадян. Лише минулого тижня працівниками УМВСУ на Львівській залізниці за це правопорушення затримано більше 20 громадян. Підробляють наші умільці як студентські квитки, так і пенсійні та ветеранські посвідчення. Втім, громадяни інколи забувають, що вчиняючи подібне, настає кримінальна відповідальність відповідно до ст. 358 ККУ, яка передбачає покарання у вигляді штрафу, а також обмеження волі на строк до двох років. А найголовніше - зменшуються доходні надходження за надані послуги з перевезень пасажирів, відповідно погіршується якість обслуговування пасажирів, робота з відновлення моторвагонного рухомого складу.

На період перевірки в дирекціях залізничних перевезень ДТГО “Львівська залізниця” вже складені графіки супроводження приміських поїздів в складі спільних груп з числа працівників міліції та працівників дирекцій. Перед роботою груп кожного дня проводяться відповідні інструктажі, на яких зокрема наголошується на ввічливому ставленні до громадян, дотримання усіма посадовцями дисципліни та законності.