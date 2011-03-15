На Львівщині шахрай видурив у пенсіонера 24 тис. євро та $42 тис.
13:37, 15 березня 2011Львів
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Крім валюти ще й 55 тис. грн.
Львівська область. 15 березня. УНІАН. На Львівщині шахрай видурив у 70-річного жителя міста Дубляни гроші в сумі 24 тис євро, 42 тис. доларів США та 55 тис. грн.
Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, проводиться розслідування щодо шахрайських дій 35-річного мешканця Львівщини, який заволодів значними коштами пенсіонера.
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