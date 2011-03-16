Цимбалюк започаткував серію зустрічей із Шевченківськими лауреатами

Львів. 16 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відвідав галерею «Світло й тінь» знаного майстра фотографії, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Василя Пилип’юка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, цим візитом Михайло Цимбалюк започаткував серію зустрічей з львів’янами – лауреатами Шевченківської премії.

«У фотографіях Василя Пилип’юка зосереджена любов до землі, до людей, - відзначив голова ЛОДА Михайло Цимбалюк, оглядаючи галерею. - Це не просто фотографії, а художні твори. Ці світлини - це надбання вже не майстра, а цілого народу. Мене дуже тішить те, що у цій галереї виставляють твори не лише знаних фотографів, а й початківців, причому – безкоштовно».

На завершення зустрічі Михайло Цимбалюк сказав, що надалі планує зустрітися з кожним з львівських лауреатів Шевченківської премії, а після індивідуальних розмов – провести з ними загальну творчу зустріч для того, щоб вони розповіли, якої допомоги потребують від Львівської ОДА і конкретно від голови ЛОДА.