На Львівській митниці затримано контрабанду автошин

Львів. 18 березня. УНІАН. На українсько-польському кордоні працівники Львівської митниці затримали партію автомобільних шин – 2 012 шт.

Як повідомили УНІАН на Львівській митниці, в зону митного контролю міжнародного пункту пропуску «Краковець» в’їхав вантажний автомобіль «Рено» з напівпричепом. Водій, громадянин Польщі, до митного контролю подав товаросупровідні документи на вантаж «шини до автомобілів різних розмірів та маркувань». Згідно з цими документами, відправником вантажу є фірма з Нової Зеландії, отримувачем – одне з ТОВ Києва, а загальна вартість – 47 860 доларів США. Однак під час митного огляду автомобіля в кабіні водія серед інших документів було виявлено електронну копію експортної декларації на вказаний вантаж. Згідно з нею відправником його є чеська фірма, інший отримувач, а вартість майже вдвічі перевищує ту, яка вказана в документах, поданих до митного контролю.

Внаслідок повного вивантаження та огляду товару було виявлено товар у кількості, що перевищує задекларовану.

Отже, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю через подання як підстави для їх переміщення документів, що містять неправдиві дані щодо кількості, вартості та отримувача.

За цим фактом, за ст. 352 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Незадекларований товар, вартість якого буде встановлено додатково, та транспортний засіб вилучено.