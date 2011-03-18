9 матерів-героїнь Жидачівського району отримали почесні звання

Львів. 18 березня. УНІАН. Дев’ять мешканок Жидачівського району Львівської області отримали від голови ОДА Михайла Цимбалюка нагороди «Мати-героїня». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Ваші діти і внуки мають бути гордими за те, що мають таку маму, це справді великий подвиг – виховати стільки дітей», - зазначив М. Цимбалюк, вітаючи матерів.

За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку, почесне звання "Мати-героїня" Указом Президента України Віктора Януковича присвоєно: Анні Андрейків, матері п’яти дітей, с.Рогізно, Анні Баглай, матері шести дітей, с.Дуліби, Марії Баранкевич, матері восьми дітей, м.Жидачів, Наталії Барні, матері п’яти дітей, с.Заліски, Надії Басараб, матері п’яти дітей, с.Нові Стрілища, Катерині Беднарський, матері п’яти дітей, с.Дуліби, Ярославі Генезі, матері шести дітей, м.Жидачів, Михайліні Гнатів, матері шести дітей, с.Демидів, Ользі Гнидці, матері шести дітей, с.Лисків.