Янукович планує відвідати Львів

Львів. 18 березня. УНІАН. Президент Віктор Янукович найближчим часом планує здійснити робочу поїздку до Львова. Про це Глава держави заявив під час відвідин Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«У Львові у нас більш передбачувана ситуація. Як мене переконують фахівці, той графік, який у нас є по Львову, буде виконано», – сказав Президент Віктор Янукович.

Як повідомляв УНІАН, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк заявляв, що стадіон до Євро-2012 у Львові буде відкрито до 15 жовтня цього року.

