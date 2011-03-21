Шахта «Межирічанська» запрацює до кінця літа, - Цимбалюк

Львів. 21 березня. УНІАН. Незабаром розпочнуться роботи з відновлення шахти «Межирічанська» після аварії і вона повинна запрацювати орієнтовно до кінця літа. Про це йшлося під час зустрічі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюк із гендиректором ДП «Львіввугілля» Сергієм Остапенком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«На цій шахті зараз немає заборгованості з виплати заробітної плати», - зазначив М. Цимбалюк.

На зустрічі йшлося також про збільшення об’ємів вуглевидобування. «Зараз ми готуємо нові лави, очікуємо відповідного обладнання, після чого відбудеться значне покращення. Зокрема, на шахті «Відродження» плануємо збільшити вуглевидобування на 1500 тон за добу», - зазначив Сергій Остапенко.

За словами генерального директора ДП «Львіввугілля» Сергія Остапенка, нове обладнання запрацює наприкінці квітня.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2010 року на шахті "Межирічанська" сталася пожежа. У зв’язку з пожежею робота шахти була припинена. Причиною загоряння на шахті «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», за попередніми даними, стало порушення техніки безпеки гірничих робіт, зокрема куріння у невстановлених місцях.