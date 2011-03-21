Підстав заявляти про «згортання» малого бізнесу на Львівщині немає

Київ. 21 березня. УНІАН. В уряді стверджують, що підстав говорити про «згортання» малого бізнесу у Львівській області немає, оскільки кількість платників податків збільшилася, зокрема зросло і число підприємців, що працюють на єдиному податку.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України.

«Об`єктивні факти спростовують провокаційні заяви супротивників Податкового кодексу про нібито «масове згортання» малого і середнього бізнесу в Львівській області», - йдеться у повідомленні прес-служби.

За даними уряду, на 1 листопада 2010 року у Львівській області було зареєстровано 50 тис. 360 юридичних осіб - платників податків, на 1 січня 2011 року – 50 тис. 653, а на 1 березня – 50 тис. 792.

Фізичних осіб – підприємців було відповідно: на 1 листопада 2010 р. – 121 тис. 354, на 1 січня 2011 р. – 121 тис. 449, на 1 березня. - 121 тис. 089.

«Тобто такі коливання жодним чином не можна вважати обвальними, швидше - сезонними. Адже постійно одні люди відкривають свій власний бізнес, інші – ухвалюють рішення його припинити», - зазначають в уряді.

Також, за даними уряду, у IV кварталі 2010 року у Львівській області було 55 тис. 182 платники єдиного податку, а в першому кварталі 2011 року - 55 тис. 519.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня зі Львова до Києва стартував автомобільний марш протесту «Рушай брате, час вставати!», ініційований Асамблеєю громадьских організацій малого і середнього бізнесу, із залученням громадських рухів і об`єднань Львівської області.

За словами організаторів, у кожному місті до автопробігу приєднуватимуться місцеві автомобілісти, а 25 березня всі учасники - від Львова до Луганська - зустрінуться у Києві на Європейській площі (раніше об`єднання колон планувалося на Софійській площі), де о 10.00 почнеться спільний мітинг-протест під гаслом: «Відбери у олігархів Україну, поверни її громадянам!».