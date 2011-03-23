Офіційний курс валют на 23 березня
09:00, 23 березня 2011Львів
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Львів. 23 березня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.7700 (на 22 березня – 794.7700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1129.4476 (на 22 березня – 1128.0965)
10 RUR – 2.8227 (на 22 березня – 2.8017)
100 PLN – 279.9959 (на 22 березня – 278.9832).
Усі курси валют на 23 березня 2011 року.
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