Офіційний курс валют на 23 березня

Львів. 23 березня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.7700 (на 22 березня – 794.7700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1129.4476 (на 22 березня – 1128.0965) 10 RUR – 2.8227 (на 22 березня – 2.8017) 100 PLN – 279.9959 (на 22 березня – 278.9832). Усі курси валют на 23 березня 2011 року.

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